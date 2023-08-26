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        Mersin'de 2 belediye personeli darbedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 20:23 Güncelleme: 26.08.2023 - 20:23
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        Mersin'de 2 belediye personeli darbedildi
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        MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli 2 personelin darbedildiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Hakan Ç. ve İsmail T'nin, çöp kamyonuyla Sarıibrahimli Mahallesi'ndeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gittiği belirtildi.

        Çalışanların burada darbedildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Büyükşehir Belediyesine bağlı taşeron firmanın çalışanı olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik grup, kamyondaki çöpü döktükten sonra tesisten ayrılmaya çalışan işçiler Hakan Ç. ve İsmail T'ye saldırdı. Bu kişiler belediyenin kamyonuna da zarar verdi." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, olayın ardından hastaneden darp raporu alan 2 personelin, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi olduğu kaydedildi.

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