Mersin'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın otogarın bekleme salonuna girme anı kamerada
MERSİN (AA) - Mersin'de kontrolden hafif ticari aracın, otogarın yolcu bekleme salonuna girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) ismi henüz öğrenilemeyen 46 ADZ 841 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, fren yerine gaza bastı.
Kontrolden çıkan araç, camı kırıp yolcu bekleme salonuna girdi.
Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle hafif ticari araç ve salonda hasar oluştu.
Olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.