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        Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:52 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:13
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        Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        MERSİN (AA) - Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 atık yağ geri dönüşüm fabrikasında arama yaptı.

        Adresteki aramada 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.​​​​​​

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