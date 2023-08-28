Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 28.08.2023 - 10:52 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:13
MERSİN (AA) - Mersin'de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 atık yağ geri dönüşüm fabrikasında arama yaptı.
Adresteki aramada 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.