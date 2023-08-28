Karaman'da cinayetle ilgili aranan zanlı 16 yıl sonra Mersin'de yakalandı
Karaman'da 16 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.
MERSİN (AA) - Karaman'da 16 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında yakalama kararı bulunan M.K'nin, Erdemli ilçesinde olduğunu belirledi.
Başkasına ait kimlikle diyaliz tedavisi gördüğü, bahçelerde çalıştığı tespit edilen firari zanlı, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.