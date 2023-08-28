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        Silifke'de üniversiteye başlayacak öğrencilere maddi destek

        Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen dayanışma etkinliğinde, üniversiteye başlayacak 19 öğrenciye maddi destek sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:56 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:05
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        Silifke'de üniversiteye başlayacak öğrencilere maddi destek
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen dayanışma etkinliğinde, üniversiteye başlayacak 19 öğrenciye maddi destek sağlandı.

        İmamlı Mahallesi'nde muhtarlık ile İmamlı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince, üniversiteyi kazanan 19 öğrenci için dayanışma etkinliği yapıldı.

        Etkinlikte toplanan yardımlarla, her bir öğrenciye 2 bin 500 lira destek verildi.

        Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç, programın, birlik ve beraberliğe katkı sağladığını söyledi.

        Dernek Başkanı Çağatay Meydan da gençlere destek olan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

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