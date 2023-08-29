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        Hatayspor, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam'ı transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:52 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:52
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        Hatayspor, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam'ı transfer etti
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        MERSİN (AA) - Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, uzun yıllar İtalya ekibi Napoli forması giyen, son olarak da Fransa takımı Angers'de top koşturan 32 yaşındaki Ghoulam ile anlaştı.

        Cezayirli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Sağlık kontrolünden geçen Ghoulam, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalara başladı.

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