Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Giriş: 30.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:02
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
T.G. idaresindeki 33 NBK 52 plakalı otomobil, Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.Ç'ye çarptı.
Çarpmanın ektisiyle yol kenarına savrulan F.Ç, haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.