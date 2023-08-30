Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı

MERSİN (AA) - Adana, Mersin, Hatay ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki törende, Kaymakam Vekili Huriye Küpeli Kan Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şener, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Kaymakam Vekili Kan, makamında tebrikleri kabul etti.

Kozan ilçesindeki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kıdemli Astsubay Çavuş Mehmet Eren tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı törene, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Alpaslan Ünüvar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Üst Çavuş Ali Cihan Çağlar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anamur ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Bilal Bozdemir Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapıldığı etkinlikte öğrenciler şiir okudu.

Kaymakam Bozdemir, makamında tebrikleri kabul etti.

Silifke ilçesindeki programda ise Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Teğmen Salih Meşe yaptı.

Kutlama programı Kaymakam Aslaner'in makamında tebrikleri kabulüyle sona erdi.

Tarsus Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit mezarlarına karanfil bırakılıp, dua edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende ise Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Erdem Bulut yaptı.

Şiir okunan programda halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Erzin Kaymakamı Onur Özakıncı ve Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Öğrencilerin çeşitli gösteri yaptığı etkinlik, geçit töreniyle sona erdi.

Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Aydın Ergün, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol ve Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından Kaymakam Ergün makamında tebrikleri kabul etti.