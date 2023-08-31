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        Mersin'de elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:19
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        Mersin'de elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        MERSİN (AA) - Mersin'de iş yerinden elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesindeki müteahhitlik ofisinden 4 bilgisayar, 4 monitör, 1 dron ve 1 tripot çalındı.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        İş yerine mutfak penceresinden giren şüphelilerin R.Ö, M.A. ve İ.Y. olduğunu tespit eden ekipler, çalınan eşyaların M.A'nın kullandığı ticari taksiyle taşındığını belirledi.

        Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan R.Ö, M.A, İ.Y. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Bulunan eşyalar sahibine teslim edildi.

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