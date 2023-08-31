Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Artistik Cimnastik Milli Takımı, Dünya Challenge Kupası'nda başarıya odaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artistik Cimnastik Milli Takımı, Dünya Challenge Kupası'nda başarıya odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Artistik Cimnastik Milli Takımı, 30 Eylül-8 Ekim'de Belçika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın provası olarak gördükleri 6. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda başarı elde etmek istiyor.

        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, cimnastikte son yıllarda önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

        Bu başarıların devamını getirmek için çalıştıklarını aktaran Göktekin, Mersin'de 1-3 Eylül'de düzenlenecek Dünya Challenge Kupası'nda da iyi dereceler elde etmek istediklerini dile getirdi.

        Mersin'de düzenlenecek kupada başarıya odaklandıklarını aktaran Göktekin, şöyle konuştu:

        "Mersin'deki yarışmalar sonrasında bizim bir dünya şampiyonamız var. Bu da takım olarak olimpiyat kotasını kovaladığımız bir yarışma. Milli takımla 2,5-3 aydır kamptayız. Bu kamp içerisinde programlanmış yarışmalarımız var. O yarışmalara bir 'kontrol yarışması' gibi gidiyoruz. Takımın eksikliklerini görmek, dinamiklerini oluşturmak ve Dünya Şampiyonası öncesi son durumumuzu görmek için bu yarışmaya katılıyoruz. Yarışmada elde edeceğimiz veriler, sporcuların eksiklerini giderme anlamında bizim için önemli olacak."

        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na hem genç hem de tecrübeli sporcularla katılacaklarını vurgulayan Göktekin,"Bu yarışmadaki hedefimiz tabii ki final. Finalden sonra madalyalar diyebiliriz. Bizim bu yarışmadaki performans ölçütümüz sporcuların elde ettiği derece. Madalya da tabii ki önemli. Buradan 3-4 madalya çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - Milli sporcular başarı peşinde

        Milli sporculardan Ferhat Arıcan, Mersin'deki 6. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na takım olarak hazır olduklarını aktardı.

        Dünya Şampiyonası öncesi son provaları yaptıklarını belirten Ferhat, "Burada ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Mersin halkını bekliyoruz. Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın en iyi organizasyonlardan biri olduğu söyleniyor. Bu anlamda da çok mutluyuz. Kulplu beygir ve paralel barda yarışacağım. Bireysel olarak tabii ki hedefim altın madalya." şeklinde konuştu.

        Ay-yıldızlı sporcu Ahmet Önder ise 6. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ve Mersin'de güzel sonuçlar elde etmek istediklerini belirtti.

        Bu kupanın Dünya Şampiyonası'na yönelik iyi bir hazırlık süreci olduğuna değinen Önder, "Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. Çünkü olimpiyat kotasını almak istiyoruz. Tarihte bir ilki başarma hedefimiz var. Olimpiyatlara ilk defa takım olarak gitmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bu yolda antrenmanlara çok özen gösterdik. Kendi ev sahipliğimizdeki bu turnuvada da güzel dereceler elde ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Önemli bir Dünya Şampiyonası öncesi motivasyon elde etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - 6. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

        Mersin'in ev sahipliğinde organize edilecek Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek.

        Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 25 ülkeden 97 sporcunun katılacağı organizasyonda, Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil edecek.

        Bireysel alet elemelerinin 1-2 Eylül'de yapılacağı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 3 Eylül'deki final müsabakalarıyla sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü

        Benzer Haberler

        Mersin'de elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutukland...
        Mersin'de elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutukland...
        Mersin'de alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücüye para cezası verildi
        Mersin'de alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücüye para cezası verildi
        Alkolmetreyi üflemeyip, polisleri tehdit eden sürücüye 12 bin TL ceza; o an...
        Alkolmetreyi üflemeyip, polisleri tehdit eden sürücüye 12 bin TL ceza; o an...
        Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri
        Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
        Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı