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        Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:07
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        Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı
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        MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda ekipler, terör örgütü DEAŞ içerisinde hakkında sözde üst düzey yönetici olduğuna dair beyan bulunan ve örgüte müzahir kanallarda yayınlanan video paylaşımında görüntüsü tespit edilen A.S'yi eylem hazırlığındayken yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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