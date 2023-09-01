Silifke'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 50'ncisi gerçekleştirilecek festival kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Şehit İbrahim Okur Kapalı Spor Salonu'nda 14 takımın mücadele ettiği turnuvada, Akkuyu Nükleer Rosatom birinci, Akkuyu TSM-1 ikinci ve İlçe Baro Temsilciliği ise üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa, madalya ve katılım belgeleri Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunok, festival etkinlikleri kapsamında düzenledikleri turnuvayla hem festival programını zenginleştirmeyi hem de kurumlar arası birlik ve beraberliğin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.