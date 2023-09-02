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        5. Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:31 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:31
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        5. Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak
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        MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 5. Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Dünya Atletizm Birliğince "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan 10 Aralık'taki maratonda, 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu ile paten yarışı yer alacak.

        Sporcuların, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım için kota alabilecekleri maratonun kayıtları 2 Aralık'ta son bulacak.

        Organizasyonda dereceye giren sporculara para ödülü verilecek.

        Maraton kapsamında 7-9 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda fuar gerçekleştirilecek.

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