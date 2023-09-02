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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:05
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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        MERSİN (AA) - Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, İstanbul'daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, yaklaşık bir saat sürdü.

        Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, bugün Mersin'e gidecek.

        Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması, yarın saat 21.45'te Mersin Stadı'nda oynanacak.

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