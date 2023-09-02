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        Mersin'de suyun önemine dikkati çekmek amacıyla flyboard gösterisi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 20:39 Güncelleme: 02.09.2023 - 20:48
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        Mersin'de suyun önemine dikkati çekmek amacıyla flyboard gösterisi yapıldı
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kuraklığa karşı suyun önemini anlatmak ve verimli su kullanımını sağlamak için Göksu Nehri'nde flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

        Bu yıl 50'ncisi 1-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında nehir üzerindeki asma köprü yanında flyboard etkinliği yapıldı.

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, buradaki konuşmasında, festivalin coşkuyla devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük festivallerinden birisi olan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz çerçevesinde bugün de Göksu Nehri üzerinde flyboard gösterisi yapıyoruz. Burada en büyük amacımız son yıllarda kuraklığa karşı suların önemini belirtip, buna dikkati çekmek. Kuraklıktan dolayı suyumuzu hem doğa açısından hem gelecek nesiller açısından daha verimli kullanalım istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Vatandaşlar, gösteriyi asma köprü üzerinden ve nehir kenarından izledi.

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