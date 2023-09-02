Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı

        Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:50 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı.

        Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupaya, 25 ülkeden 97 sporcu katılıyor.

        Organizasyonun ikinci gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen eleme müsabakalarında mücadele eden sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için yarıştı.

        Sporcular şampiyonanın ikinci gününde yer, denge, atlama masası, halka ve barfiks aletlerinde finale kalmak için performans sergiledi.

        İki gün süren elemelerde gösterdikleri performansla Türkiye'yi final müsabakalarında temsil edecek sporcular ile yarışacakları aletler ise şöyle oluştu:

        Aletler Sporcular
        Yer Ahmet Önder, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu
        Paralel bar Ahmet Önder
        Kulplu beygir Ferhat Arıcan
        Asimetrik paralel Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür
        Atlama masası Bengisu Yıldız, Ceren Biner
        Halka Mehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu
        Barfiks Ahmet Önder, Mert Efe Kılıçer

        Organizasyonda final müsabakaları, yarın saat 14.00'te başlayacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Gol geldi!
        Gol geldi!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mersin'de suyun önemine dikkati çekmek amacıyla flyboard gösterisi yapıldı
        Mersin'de suyun önemine dikkati çekmek amacıyla flyboard gösterisi yapıldı
        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, orta saha Massanga Matondo'yu transfer etti
        Hatayspor, orta saha Massanga Matondo'yu transfer etti
        5. Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak
        5. Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak
        Hatayspor, yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak
        Hatayspor, yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak
        Mersin'de 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı
        Mersin'de 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı