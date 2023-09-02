MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupaya, 25 ülkeden 97 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen eleme müsabakalarında mücadele eden sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için yarıştı.

Sporcular şampiyonanın ikinci gününde yer, denge, atlama masası, halka ve barfiks aletlerinde finale kalmak için performans sergiledi.

İki gün süren elemelerde gösterdikleri performansla Türkiye'yi final müsabakalarında temsil edecek sporcular ile yarışacakları aletler ise şöyle oluştu:

Aletler Sporcular Yer Ahmet Önder, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu Paralel bar Ahmet Önder Kulplu beygir Ferhat Arıcan Asimetrik paralel Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür Atlama masası Bengisu Yıldız, Ceren Biner Halka Mehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu Barfiks Ahmet Önder, Mert Efe Kılıçer

Organizasyonda final müsabakaları, yarın saat 14.00'te başlayacak.