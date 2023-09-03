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        Mersin'de "50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:10 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:16
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        Mersin'de "50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" devam ediyor
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen "50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında, şarkıcı Hakan Altun konser verdi.

        Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde Altun, Göksu Parkı'nda hayranlarıyla buluştu.

        Şarkıcıya seslendirdiği bazı şarkılarda vatandaşlar da eşlik etti.

        Belediye Başkanı Sadık Altunok, konser sonrası yaptığı konuşmada, Silifke'ye hizmet etmekten gurur ve şeref duyduğunu söyledi.

        Altunok, şarkıcı Altun'a, plaket ve çiçek verdi.

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