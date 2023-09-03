Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ahmet Önder, barfikste altın madalya kazandı.

        Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

        Kupada yer aletinde altın, paralel barda da bronz madalyaya uzanan milli cimnastikçi Ahmet Önder, barfikste de performans sergiledi.

        Ahmet, jüriden topladığı 14,100 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalyanın sahibi oldu.

        Hırvatistan'dan Tin Srbic aynı puanla gümüş, Macaristan'dan Krisztian Balazs 14,050 puanla bronz madalya kazandı.

        Organizasyonu 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamlayan milli sporcu Ahmet Önder, büyük sevinç yaşadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Milli sporcu Ahmet Önder, Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Ku...
        Milli sporcu Ahmet Önder, Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Ku...
        Mersin'de deprem yardımlarını satan şüphelilere operasyon: 1 tutuklama
        Mersin'de deprem yardımlarını satan şüphelilere operasyon: 1 tutuklama
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda yer aletinde mill...
        Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda yer aletinde mill...
        Mersin'de yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i t...
        Mersin'de yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i t...
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
        Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası