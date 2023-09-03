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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:59 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Mersin

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Can Aksoy, Görkem Sağlam, Aburjania, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Strandberg, Fernandes

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye

        Gol: Dk. 41 Cherif Ndiaye (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kart: Dk. 26 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)

        MERSİN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıktı.

        5. dakikada sol kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

        14. dakikada ceza sahası içerisinde sol tarafta Rodrigues'in ortasında topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı ile gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

        20. dakikada ceza sahası önünden kaleyi gören Aburjania'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

        29. dakikada rakip ceza sahasında paslaşan Hatay ekibi oyuncuları meşin yuvarlağı Ömer Faruk Beyaz'la buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

        36. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içerisine kestiği ortada, Hatay defansı topu kontrollü şekilde uzaklaştırdı.

        41. dakikada Yukatel Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın altıpas içerisine gönderdiği meşin yuvarlağa Cherif Ndiaye dokundu. Top ağlarla buluştu: 0-1.

        İlk yarıyı Yukatel Adana Demirspor, 1-0 önde kapattı.

        - Maçtan notlar

        Atakaş Hatayspor, sahaya "Unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı.

        Tribünde depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'un fotoğrafının yer aldığı siyah afiş yer aldı.

        Karşılaşmanın 4'üncü dakikası 17'nci saniyesinde Hatayspor taraftarları "Sesimi duyan var mı?" tezahüratında bulundu, bu tezahürat stattaki tüm taraftarlardan alkış aldı.

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