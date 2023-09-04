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        Şarkıcı İrem Derici Mersin'de konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:02 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:11
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        Şarkıcı İrem Derici Mersin'de konser verdi
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        MERSİN (AA) - Şarkıcı İrem Derici, Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen 50.Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında konser verdi.

        50.Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, Göksu Parkı'nda sahneye çıkan ve ilk şarkısına başlayan Derici'nin sahne kıyafetinin askısı koptu.

        Konsere bir süre ara veren Derici, kıyafetini değiştirdikten sonra şarkılarını seslendirmeye kaldığı yerden devam etti.

        Şarkılardaki performansının yanı sıra, sahne danslarıyla da dikkatleri üzerine çeken Derici, Silifkelilerin beğenisini topladı.

        Derici, konser sonrası Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok tarafından ikram edilen Silifke’ye özgü yoğurtlu lokum ve Silifke yoğurdu yedi.

        Sanatçıya çeşitli hediyeler sunan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, burada yaptığı kısa konuşmada, "Silifke halkı istedi, bizler de yıldız sanatçılarımızı sizlerle buluşturduk. Buluşturmaya da devam edeceğiz. Silifke halkı her şeyin en iyisi laik." dedi.

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