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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:11 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:11
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Mersin

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Kerim Alıcı), Görkem Sağlam (Dk. 46 Lamkel Ze), Aburjania, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Rayane), Strandberg (Dk. 90 Onur Arı), Fernandes (Dk. 90 Matondo)

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon (Dk. 84 Nani), Semih Güler, Rodrigues (Dk. 79 Niang), Stambouli (Dk. 65 Badou Ndiaye), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola (Dk. 66 Yusuf Erdoğan), Cherif Ndiaye

        Goller: Dk. 41 Cherif Ndiaye, Dk. 84 Gravillon, Dk. 89 Nani (Yukatel Adana Demirspor) Dk. 53 ve 73 (Penaltıdan) Strandberg, Dk. 74 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Engin Can Aksoy, Dk. 57 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 75 Dele-Bashiru, Dk. 78 Strandberg, Dk. 80 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+6 Kerim Alıcı (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Cherif Ndiaye, Dk. 87 Semih Güler (Yukatel Adana Demirspor)

        MERSİN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

        53. dakikada Atakaş Hatayspor, durumu 1-1 yaptı. Sol kanattan Fernandes'in altıpas içerisine gönderdiği topa dokunan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        55. dakikada ceza sahası dışından Strandberg'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

        68. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Rayane'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir çeldi, altıpas içerisinde topu önünde bulan Lamkel Ze'nin kaleye gönderdiği top direkten döndü.

        Pozisyon öncesinde Emre Akbaba'nın müdahale ettiği Dele-Bashiru yerde kaldı. Maçın hakemi VAR'a gitti. Maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi.

        73. dakikada Hatayspor öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

        74. dakikada Atakaş Hatayspor, durumu 3-1 yaptı. Sol kanattan gelişen atakta Strandberg'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru'nun vuruşunda, top filelere gitti.

        84. dakikada Adana Demirspor, farkı 1'e indirdi. Savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Gravillon'un sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

        89. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelen topla ceza sahası dışında buluşan Nani'nin şutunda, defansa da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.

        90+3. dakikada Adana Demirspor ceza sahası dışından serbest vuruş kullandı. Niang'ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

        Karşılaşma, 3-3 berabere bitti.

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