Erdemli'de yapılan futbol turnuvası sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 18. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasını Kayacıspor kazandı.

Kaymakamlığın, Erdemli Belediyesinin desteğiyle Kayacı Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği turnuvaya 42 mahalle takımı katıldı.

Kayacıspor ile Karakeşlispor arasında oynanan final karşılaşmasına, kadınların yoğunlukta olduğu taraftarlar ilgi gösterdi.

Turnuvada şampiyon olan Kayacıspor'a kupasını Kaymakam Aydın Tetikoğlu verdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 18. kez düzenlenen organizasyonda tribünleri dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Taraftarlardan Ayşe Kafalı da final maçını izlemek için evdeki işlerini bıraktığını belirterek, "Futbolcuların arasında torunlarım var. Onları izlemek için geldim." dedi.