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        Mersin'de 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali sürüyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 18:12 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:12
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        Mersin'de 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali sürüyor
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        Festival kapsamında Anıt Meydanı'nda program düzenlendi.

        Programda yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, bu yıl festival kapsamında yurt dışından gelen halk oyunları ekiplerinin ilçe merkezinde ve farklı mahallerde gösteriler gerçekleştirdiğini belirtti.

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