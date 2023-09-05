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        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Mersin'de gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:22
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        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat'ta "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılığa karışan zanlıların Mersin'de olduğu tespit edildi.

        Farklı adreslere düzenlenen operasyonda M.N.K, İ.Ç, M.E.A, A.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.

        Zanlıların, suçtan elde ettikleri parayla altın aldıkları belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç, A.Ç. ve M.N.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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