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        Silifke'de yöresel lezzet yarışması yapıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında yöresel lezzet batırık için yarışma düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:07
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        Silifke'de yöresel lezzet yarışması yapıldı
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        Silifke Belediyesince Emekliler Kıraathanesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe 15 kadın katıldı.

        Katılımcılar, bulgurla yapılan yöresel yemek batırığı en iyi şekilde hazırlamak için yarıştı.

        Batırıkların lezzet, aroma, kıvam ve servisini inceleyen jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 3'e giren kadınlara para ödülü verildi.

        Yarışma öncesi yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, katılımcılara teşekkür etti.

        İlçede bu yıl 50. kez düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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