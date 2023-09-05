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        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'tan adliyeye ziyaret

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Silifke Adliyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:39
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        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'tan adliyeye ziyaret
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altunok, sohbet ettiği hakim, savcı ve avukatlara görevlerinde başarı diledi.

        Adliye çalışanlarına çiçek veren Altunok, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, ziyaretinden dolayı Altunok'a teşekkür etti.

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