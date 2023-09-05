Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fevzi Çakmak Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AHC 482 plakalı motosiklet ile Resül K'nin kullandığı plakasız üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kazada yaralanan 01 AHC 482 plakalı motosikletin sürücüsü ile Resül K. ile Meryem K'yi Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...

        Benzer Haberler

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'tan adliyeye ziyaret
        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'tan adliyeye ziyaret
        Silifke'de yöresel lezzet yarışması yapıldı
        Silifke'de yöresel lezzet yarışması yapıldı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Mersin'de drift yapan 2 sürücüye 61 bin 92 lira ceza
        Mersin'de drift yapan 2 sürücüye 61 bin 92 lira ceza
        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Tokat'ta dolandırıp, Mersin'e altın almaya geldiler
        Tokat'ta dolandırıp, Mersin'e altın almaya geldiler