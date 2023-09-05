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        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için çalışmalar sürüyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcının çıkış yapacağı bölgede ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 22:28 Güncelleme: 05.09.2023 - 22:36
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        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için çalışmalar sürüyor
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        Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li Mark Dickey'e (40) ekiplerin yardımıyla ilaç tedavisi uygulandı.

        Sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yüzeye kendisine eşlik eden grupla çıkmak istediğini ileten Dickey için bölgede tedbir amaçlı AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bekletiliyor.

        Grubun mağaradan güvenle çıkabilmesi için AFAD'ın kurduğu koordinasyon çadırında süreci takip eden ekiplere, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ile farklı ülkelerden gelen dağcılık uzmanları da eşlik ediyor.

        Mağaranın, Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımında olmasından dolayı bölgede 1 helikopter hazır bulunduruluyor.

        Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 14 kişilik dağcılık grubu keşif için Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

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