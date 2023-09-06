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        Akdeniz İhracatçı Birlikleri ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat yaptı

        Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:46
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        Akdeniz İhracatçı Birlikleri ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat yaptı
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        Kılıçer, yazılı açıklamasında, AKİB'in ağustosta ülke genel ihracatına yüzde 7,8 destek verdiğini belirtti.

        En fazla ihracatı Hollanda, Irak ve İspanya'ya gerçekleştirdiklerini kaydeden Kılıçer, şöyle devam etti:

        "Ağustos ayında AKİB ülkemize 1 milyar 446 milyon dolar döviz kazandırdı. Yılın 8'inci ayında en fazla ihracatı, 537,5 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, 297,2 milyon dolarla ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 218,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı."

        Kılıçer, birliklerinin Türkiye'nin ve Akdeniz'in üretim gücünü dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

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