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        Mersin'de eğitim koordinasyonu ve okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında eğitim koordinasyonu ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 19:34 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:39
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        Mersin'de eğitim koordinasyonu ve okul güvenliği toplantısı yapıldı
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        Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik yapılan hazırlıklar, okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

        Vali Pehlivan, buradaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin okulları da etkilediğini ve geçen yarı yılda 25 bin depremzede öğrenciyi misafir ettiklerini söyledi.

        İl genelinde 104 okul inşaatının devam ettiğini aktaran Pehlivan, "Bunların 600 dersliğini eylül ve ekime, 600 dersliği de ikinci yarı yıla yetiştiriyoruz. Önümüzdeki yıl devam edecek olan yatırımlarla da 2 yıl içerisinde tekli sisteme döneceğiz. Bu süreci gün ve gün takip ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle eğitim öğretimi mercek altına alıyoruz. Bu yıl 400 bin civarında öğrencimizle, 30 bin 500 öğretmenimizle, 1400 okulumuzla, 16 binin üzerinde dersliğimizle eğitim öğretimi devam ettireceğiz. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da yeni eğitim öğretim yılını "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla, sağlıkla ve başarıyla geçirmeyi temenni etti.

        Toplantıda, Türkiye'nin ilk uzay yolcularından Mersinli Alper Gezeravcı ile çevrim içi bağlantı da gerçekleştirildi.

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