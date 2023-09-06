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        Şarkıcı Zeynep Bastık Mersin'de konser verdi

        Şarkıcı Zeynep Bastık, Mersin'in Silifke ilçesindeki 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 23:46 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:52
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        Şarkıcı Zeynep Bastık Mersin'de konser verdi
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        Festivalin son gününde Göksu Parkı'nda sahne alan sarkıcı Zeynep Bastık, hayranları için sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Bastık, katılımcıların şarkılarına alkışlarla eşlik ettiği konserde hayranlarıyla sık sık sohbet etti.

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, festivalin 6 gün boyunca yoğun geçtiğini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

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