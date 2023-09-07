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        Mersin Uluslararası Müzik Festivali 22-24 Eylül'de düzenlenecek

        Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin 21'incisi, "Dayanışma, İyileşme, Aydınlanma" temasıyla 22-24 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:04
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        Mersin Uluslararası Müzik Festivali 22-24 Eylül'de düzenlenecek
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        Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 22 Eylül'de Lucienne Renaudin Vary'in açılış konseriyle Mersin Kültür Merkezi'nde başlayacak.

        Kentin tanıtımına katkı sunan festival kapsamında, konserlerin yanı sıra müzik atölyeleri düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Yürütme Kurulu Başkanı Nuran Kurtuluş, festivalin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Kurtuluş, "Geçirdiğimiz olağanüstü deprem felaketi dolayısıyla toplum olarak ihtiyacımız olan toparlanma gücünün kaynaklarını ararken, karşımıza sanatın, özellikle de müziğin çıktığını açık bir şekilde görüyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle festivalimiz 'Dayanışma, İyileşme, Aydınlanma' temalarının ışığında kurgulandı." ifadelerini kullandı.

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