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        Mersin'de "Tarsus İl Çalıştayı" gerçekleştirildi

        Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Nişantaşı Eğitim Vakfı işbirliğinde "Tarsus İl Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:56
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        Mersin'de "Tarsus İl Çalıştayı" gerçekleştirildi
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        Odanın konferans salonunda düzenlenen çalıştayda ilgili kişilerin katılımıyla Tarsus'un il olma süreci değerlendirildi.

        Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Tarsus'un il olması için çok sayıda faktörün bulunduğunu ifade etti.

        MHP Mersin Milletvekili ve Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal da Tarsus'un il olması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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