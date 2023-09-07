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        Mersin'de boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtardı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:57 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:57
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        Mersin'de boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtardı
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        Bağlar Mahallesi'nde serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet El Muhammed akıntıya kapıldı.

        Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Muhammed, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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