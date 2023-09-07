Hatayspor, Rigoberto Rivas'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Regina takımında forma giyen 25 yaşındaki Honduras Milli Takım oyuncusu Rivas ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek,"Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Rigoberto Rivas'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.