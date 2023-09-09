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        Mersin'de tefecilik operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:45
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        Mersin'de tefecilik operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı
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        Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 7 Eylül'deki operasyonda yakalanan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheli aranıyor.

        Söz konusu 15 zanlıya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalanmış, 1 zanlı adresinde bulunamamıştı.

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