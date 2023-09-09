GÜNCELLEME - Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li Dickey'in tahliyesi için çalışma başlıyor

Keşif çalışması adına 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren Dickey'in yaklaşık 1040 derinlikteki ilaç tedavisi devam ediyor.

Dickey ve ona eşlik eden kişilerin mağaradan güvenli çıkabilmesi için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki bölgede AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekiplerinin de olduğu 8 ülkeden 196 personel çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'ın oluşturduğu koordinasyon çadırında süreci takip eden ekipler, grupla sık sık iletişim kuruyor.

Ekiplerin ilaç ve kan desteğinin sürdürülmesi için gün içinde ABD'li dağcının yanına ineceği öğrenildi.

- "İçerideki ekiplerden günbegün iyileştiği bilgisi geldi"

Vali Ali Hamza Pehlivan, helikopterle geldiği bölgede AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Koordinasyon çadırındaki ekiplerle görüşen Pehlivan, mağaranın çevresinde inceleme yaptı.

Pehlivan, gazetecilere, Dickey'in rahatsızlandığı ihbarı üzerine ilgili kurumların hızla harekete geçtiğini söyledi.

ABD'linin durumunun iyiye gittiğini dile getiren Pehlivan, "Dün itibarıyla durumu stabil hale geldi. İçerideki ekiplerden günbegün iyileştiği bilgisi geldi. Tahliye aşama aşama yapılacak ve zaman alacak çünkü burası dünyanın en derin mağaralarından biri kabul ediliyor, 1000 metre üstünde derinliğe sahip." diye konuştu.

Pehlivan, tahliye aşamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ara istasyonların oluşturulacağı yerlerde kamplar yapıldı. Şu anda 3 ana kamp ve 7 aşamada bu tahliye süreci gerçekleştirilecek. Bugün itibarıyla yanındaki doktorun verdiği bilgiye göre, rahatsızlığının büyük ölçüde düzelmesine istinaden tahliyenin başlayabileceği bilgisi bizimle paylaşıldı. Önce ilk aşamadaki kampa getirilecek. Burada doktor kontrolü yapılacak ve ilerleme konusunda öngörülerini paylaşacaklar. Birkaç gün içerisinde tahliye gerçekleştirilmiş olacak."

Mağara ve bakteriyel yapıyla ilgili daha önce de ilçedeki uzmanlar eşliğinde keşiflerin gerçekleştirildiğini belirten Pehlivan, "Tahliye için başlama aşamasına geldik. Son bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Bize verilen bilgi bugün başlatılabileceği yönünde." dedi.

- "Umuyoruz ki 3-4 gün içinde tahliyeyi tamamlayacağız"

AFAD Arama Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaların iyi gittiğini, Dickey'in tedaviyle kendisini toparladığını söyledi.

Tahliye hazırlıkları yaptıklarını belirten Şalcı, "Hasta bugün tahliye edilecek duruma geldi. Tedavi devam ederken biz de iletişim hatlarını ve kurtarma sistemlerini döşedik." dedi.

Şalcı, zorlu mücadele verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mağaracılıkta 1000 metre derin yer, zor bir iş. Bu mağaradaki kurtarma, dünyanın en zor 5 kurtarmasından biri. Çok ciddi tecrübe istiyor. Çalışmaları AFAD koordinasyonunda Avrupa’daki 8 ülkeden 196 mağara arama kurtarmacıyla yapıyoruz. Hedefimiz, bugün tahliyeyi başlatmak. Bu çok hızlı değil, yavaş yavaş olacak çünkü hastanın durumu hızımızı belirleyecek. Bazı yerlerde dinlendireceğiz bazı yerlerde ise hızlandıracağız. Mağara çok dar ve komplike bir yapı. Bu yüzden tahliye uzun sürebilecek. Umuyoruz ki 3-4 gün içinde tahliyeyi tamamlayacağız.”

Doktorların onay vermesi halinde tahliyenin başlatılacağını dile getiren Şalcı, "Hastanın sağlık durumu iyi gözükse de iniş çıkışları vardı, risk almak istemedik. Çok zorlu süreçten geçecek. Bugün kendisini iyi hissediyor. Biz daha fazla risk almak istemiyoruz. Bir an önce tahliyeyi başlatacağız." açıklamasında bulundu.

Şalcı, ekiplerin özverili çalışmalarına devam ettiğini, her şeyin kontrol altında olduğunu kaydetti.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu keşif için 3 Eylül'de Toros Dağlarının 2 bin 200 rakımındaki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.