Mersin'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 10.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:41
N.G'nin kullandığı 33 APA 382 plakalı motosiklet, Çağlayan Mahallesi'nde devrildi.
Kazada motosikletin sürücüsü ile arkasındaki S.S. yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde S.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan N.G, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.