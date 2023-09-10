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        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde, keşif amaçlı indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Mark Dickey için dün akşam başlatılan tahliye çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:05
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        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor
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        Keşif çalışması adına 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren Dickey'in (40) sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti.

        Doktorların, hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine dün akşam saatlerinde tahliye çalışmasına başlandı.

        Dickey, ekiplerin yardımıyla ilk olarak 700 metre derinlikte oluşturulan kampa götürüldü ve dinlenmesi sağlandı.

        Bazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri, Dickey'in bulunduğu sedyeyi 500 metre derinlikteki diğer kampa ulaştırmak üzere harekete geçti.

        Mağaranın farklı katmanlarında oluşturulan kamplar üzerinden 7 aşamada gerçekleştirilecek tahliye işlemi devam ediyor.

        - Ekipler 2 bin 200 rakımdaki bölgede hazır bekliyor

        Tahliyenin sorunsuz tamamlanması için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki bölgede kurulan koordinasyon çadırında, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri hazır bekliyor.

        Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel katılıyor.

        Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

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