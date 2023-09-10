Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde, keşif amaçlı indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Mark Dickey için dün akşam başlatılan tahliye çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşif çalışması için 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren Dickey'in (40) sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti.

        Doktorların, hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine dün akşam saatlerinde tahliye çalışmasına başlandı.

        Dickey, ekiplerin yardımıyla ilk olarak 680 metre derinlikte oluşturulan kampa götürüldü ve dinlenmesi sağlandı.

        Bazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri, Dickey'in bulunduğu sedyeyi 500 metre derinlikteki diğer kampa ulaştırmak üzere harekete geçti.

        Mağaranın farklı katmanlarında oluşturulan kamplar üzerinden 7 aşamada gerçekleştirilecek tahliye işlemi sürüyor.

        - "Mide kanaması problemini aşmış bulunmaktayız"

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cenk Yıldız, gazetecilere, operasyonun güzel gittiğini söyledi.

        ABD'li dağcının sağlık durumuna değinen Yıldız, "Kendisinin sağlık durumu genel anlamıyla güzel. Sıvıyla beslenmesi devam ediyor. Plazma ve serum destekleriyle şu an için mide kanaması problemini aşmış bulunmaktayız." dedi.

        Yıldız, Dickey'in 680 metre derinliğe kadar götürüldüğünü ve olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Şu an itibarıyla 500 metreye kadar kurtarma operasyonu devam etmektedir. İnşallah bir sorun yaşamazsak 2 veya 3 gün sonra kendisini kamp alanına çıkarmış olacağız. Arkasından da sağlık birimleri aracılığıyla naklini sağlayacağız. Tedavisini yaptıktan sonra uğurlayacağız inşallah."

        Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) Teknik Komisyon Başkanı Giuseppe Conti, mağaranın kurtarma çalışması için hazırlandığını ifade ederek, "Tıbbi ekibimiz Mark'ın durumunu mümkün olduğunca stabil tutmak için gerçekten çok çalışıyor. Dünden itibaren mağara boyunca onu sedyeyle taşımaya başladık. Mark'ın durumunun kötüleşmesi riskini göze alamayacağımız için bunu çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç de çalışmanın işbirliği ve koordinasyonla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Operasyon sağ salim bittiği vakit dünyanın en büyük operasyonlarından biri olacak." diye konuştu.

        Genç, sedyenin geçişi için mağaranın bazı noktalarında genişletme yapıldığını sözlerine ekledi.

        - "500 metrede de medikal olarak her şeye hazırlıklıyız"

        Türkiye Mağaracılık Federasyonu Medikal Sorumlusu Tulga Şener de Mark Dickey'in tedavisinin 1040 metre derinlikte başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

        "İlk hedef olan 680 metre kampına getirildi. Daha önce 4 ünite kan verilmişti orada da kendisine 2 ünite kan ile plazma verildi. Damar yoluyla beslenmesi sağlandı. Genel durumu düzeltildikten sonra da tekrar taşıma başladı. Bugün ikinci hedef 500 metre. 500 metrede de medikal olarak her şeye hazırlıklıyız. Tüm rota boyunca kendisine mutlaka 1 hekim eşlik edecek."

        - Ekipler 2 bin 200 rakımdaki bölgede hazır bekliyor

        Tahliyenin sorunsuz tamamlanması için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki bölgede kurulan koordinasyon çadırında, AFAD, UMKE, jandarma, ECRA ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri hazır bekliyor.

        Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel katılıyor.

        Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!

        Benzer Haberler

        MHP Tarsus İlçe Başkanlığına Fatih Mehmet Yıldırım seçildi
        MHP Tarsus İlçe Başkanlığına Fatih Mehmet Yıldırım seçildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır (2) - YENİDEN
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır (2) - YENİDEN
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır (2)
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır (2)
        Midibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Midibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Mersin'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı