Anamur Kaymakamı Bozdemir'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Bozdemir, mesajında, yeni eğitim öğretim yılına başlıyor olmanın heyecanını beraberce yaşadıklarını belirtti.

Ülkeyi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için ilk şartın eğitim olduğunu aktaran Bozdemir, şunları kaydetti:

"Bu anlamda öğrencilerimizin en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir çünkü iyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller, hem kendilerinin hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir. Bunun için idareci, öğretmen, veli ve öğrenci koordinasyonunu en güzel şekilde tesis ederek çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitimini gerçekleştirmek için hep beraber gayret edeceğiz."