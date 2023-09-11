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        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcının tahliye çalışmaları devam ediyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcının tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:21 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:30
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        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcının tahliye çalışmaları devam ediyor
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        Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik AFAD tarafından koordine edilen çalışmalara Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katılıyor.

        Doktorların tahliye kararı vermesi üzerine 9 Eylül'de başlanan çalışmalar kapsamında Dickey, mağaranın 400 metre derinliğinde kurulan kamp alanına getirildi.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dickey'in, doktor gözetiminde dinlendiği ve koşullar dahilinde tahliyeye devam edileceği bildirildi.

        Tahliyenin sorunsuz tamamlanması için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki alanda kurulan koordinasyon çadırında, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri hazır bekliyor.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemini sağladığı bölgedeki çalışmalar uluslararası medya kuruluşlarınca da takip ediliyor.

        Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

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