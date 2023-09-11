Mersin'in Tarsus ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede öğle saatlerinden sonra başlayan şiddetli rüzgar, sağanakla beraber etkisini artırdı.
Öğrencilerin sınıfta olduğu sırada fırtına nedeniyle Çağlayan İlkokulu'nun çatısının bir kısmı uçarak bahçeye düştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okulda inceleme başlatıldı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi ve Çocuk Büro Amirliğinin bulunduğu Kızılmurat Mahallesi'ndeki hizmet binasının çatısındaki demir tente, fırtınanın etkisiyle bahçe demirliklerinin üzerine düştü.
Öte yandan, Kemal Paşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndaki kullanılmayan özel okulun çatısı da yola uçtu, belediye ekipleri ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması yaptı.
İlçenin bazı yerlerinde fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi.