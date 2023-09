GÜNCELLEME - Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcının tahliye çalışmaları devam ediyor

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik AFAD tarafından koordine edilen çalışmalara Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katılıyor.

Doktorların tahliye kararı vermesi üzerine 9 Eylül'de başlanan çalışmalar kapsamında Dickey, mağaranın 300 metre derinliğinde kurulan kamp alanına getirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dickey'in, doktor gözetiminde dinlendiği ve koşullar dahilinde tahliyeye devam edileceği bildirildi.

Tahliyenin sorunsuz tamamlanması için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki alanda kurulan koordinasyon çadırında, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri hazır bekliyor.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemini sağladığı bölgedeki çalışmalar uluslararası medya kuruluşlarınca da takip ediliyor.

- "Yaklaşık 1,5 gün sonra mağaradan çıkışını tamamlamasını bekliyoruz"

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cenk Yıldız, gazetecilere, mağaradaki kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bölgede 3 Eylül'de başlayan çalışmaların sağlık personellerinin kontrolünde yürütüldüğünü anlatan Yıldız, "Ekipler, Mark'ın yukarıya en tehlikesiz ve sağlıklı şekilde çıkması için seferber olmuş durumdalar. Süreç doktor eşliğinde devam ediyor. Mark'ın sağlık durumu gayet iyi. Yaklaşık 1,5 gün sonra mağaradan çıkışını tamamlamasını bekliyoruz." dedi.

- ABD'li dağcı mağaradaki kamplarda damar yoluyla besleniyor

Türkiye Mağaracılık Federasyonu medikal sorumlusu Tulga Şener de mağarada çalışabilecek İtalyan, Macar, Bulgar ve Hırvat olmak üzere 4 doktor ekibinin bulunduğunu aktardı.

Mark Dickey'in sağlık sürecine ilişkin bilgi veren Şener, "Mark'ın taşınması, 1040 metredeki tedavisi sonrasında doktorun onay vermesiyle başladı. Kendisine çeşitli tedaviler yapıldı. Daha sonra 680 metreye çıkarıldı." dedi.

Şener, burada Dickey'e kan nakli yapıldığını ve daha sonra 500 metreye gelindiğini belirterek, ABD'li dağcının damar yoluyla beslendiğini ifade etti.

Tüm yol boyunca, kamplarda, iniş ve çıkışlarda Dickey'e mutlaka bir doktorun eşlik ettiğini aktaran Şener, "Mark'ın genel durumu, nabız, tansiyon, ateş, solunum ve bilinçle ilgili her şeyi şu an itibarıyla çok normal. Her şeyin olumlu ve iyi gideceğini düşünüyoruz. Kendisi 300 metreye getirildi. Daha sonra 160 metrede bir medikal kampımız var. Gerekirse orada medikal tedavisi yapılarak bu taşıma tamamlanmaya çalışılacak." diye konuştu.

- Yabancı kurtarma ekibinin yöneticileri çalışmaları anlattı

ECRA Teknik Komisyon Başkanı Giuseppe Conti, her şey yolunda giderse gece veya yarın sabah saatlerinde kurtarma operasyonunun tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Mağaranın büyüklüğü ve katmanları dolayısıyla sürecin zorlu olduğundan bahseden Conti, "Tıbbi ve teknik kurtarma sağlıyoruz. İkisi birden bazen o kadar da uyumlu olmuyor ve tıbbi olanın en yüksek önceliklere sahip olduğu kesin. Doktorlar her şeyin zamanlamasını sağlıyor, bundan dolayı planı asla bilemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​ECRA Başkanı Dinko Novosel de 9 gündür süren operasyonda farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinin görev aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürekli olarak yer altında 80 ile 50 arasında kurtarıcımız var. Bu kapasiteyle görevimizi yerine getirebileceğimizi umuyoruz. Pek çok kişi sahada ve diğer üyeler de ihtiyaç duyulması halinde yüksek alarm durumunda bulunuyor. Yer altında yüksek baskı altında olan pek çok insanımızın olduğunu hatırlatmak isterim. Gerektiğinde yola çıkmaya hazırlar. İhtiyaç duyulması halinde kurtarıcı sayısını artırabiliriz."

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.