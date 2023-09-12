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        Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de internet üzerinden araç, oto yedek parça ve elektronik eşya ilanlarını kopyalayarak sahte sitelerde satışa sundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:43
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        Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden otomobil, elektrikli motosiklet, klima ve oto yedek parça gibi ilanların kopyalandığını, cezbedici olması için daha düşük bedellerle sahte ilan sitelerinde yayına sunulduğunu belirledi.

        Ekipler, ilandaki ürünleri satın almak isteyenlerden "kaparo" ve "ürün bedeli" adı altında para talep edilerek vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

        Çalışmalarda, planlı ve organize şekilde hareket ettikleri saptanan 10 şüphelinin, yakın zamanda 43 vatandaşı söz konusu yöntemle dolandırdığı belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe alınan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 cep telefonu, 8 SIM kart, sabit disk, 13 banka kartı ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 800 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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