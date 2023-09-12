Silifke'de yaz tatilinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen okul müdürü anıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren okul müdürü için anma programı düzenlendi.
Giriş: 12.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:33
Yaz tatilinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden okul müdürü Ahmet Koçak'ın görev yaptığı Akdere Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlkokulu'nda gerçekleşen programda dua okundu.
Anma etkinliğine Kaymakam Abdullah Aslaner, öğretmen ve öğrencilere başsağlığı diledi.
Programa, Belediye Başkanı Sadık Altunok da katıldı.