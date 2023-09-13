Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

        Mersin'de üç terör örgütünün finans kaynağına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 06:18 Güncelleme: 13.09.2023 - 06:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirtilen DEAŞ şüphelisi S.K, FETÖ şüphelisi A.F.K. ve PKK/KCK şüphelileri R.E. ile L.O'yu yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, bazı şüphelilerin evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

        Bazı polisler, çevrede uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

        Ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış

        Benzer Haberler

        Silifke'de yaz tatilinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen okul müdürü anıld...
        Silifke'de yaz tatilinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen okul müdürü anıld...
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk...
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk...
        Mağaradan çıkartılan ABD'li araştırmacı: Türk hükümetinin hızlı müdahalesi...
        Mağaradan çıkartılan ABD'li araştırmacı: Türk hükümetinin hızlı müdahalesi...
        Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuk...
        Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuk...
        GÜNCELLEME 3 - Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi
        GÜNCELLEME 3 - Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi