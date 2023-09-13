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        GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

        Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 06:18 Güncelleme: 13.09.2023 - 06:18
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        GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma başlattı.

        Bu kapsamda, yabancı uyruklu olduğu belirtilen DEAŞ şüphelisi S.K, FETÖ şüphelisi A.F.K. ve PKK/KCK şüphelileri R.E. ile L.O'yu yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, bazı zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

        Ekipler, adreslerin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

        Operasyonda 4 zanlı yakalandı, aramalarda ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

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