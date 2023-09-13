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        Mersin 21. Uluslararası Müzik Festivali'nin tanıtımı yapıldı

        Mersin'de 22-24 Eylül'de yapılacak 21. Uluslararası Müzik Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:42 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:42
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        Mersin 21. Uluslararası Müzik Festivali'nin tanıtımı yapıldı
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        Bu yıl "Dayanışma, İyileşme ve Aydınlanma" temasıyla düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı, Yenişehir ilçesindeki bir otelde yapıldı.

        Festival kapsamında verilecek ödüllerden biri olan "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü"ne layık görülen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Ecmel Neva Bildik'in keman eşliğinde müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, organizasyonun tanıtım videosu izletildi.

        Programda konuşan Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, kentin son dönemlerde her alanda olduğu gibi sanat alanında da atağa geçtiğini söyledi.

        Kentin önemli bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, festivalin Mersin'in tanıtımına katkı sağladığını aktardı.

        Festival Yürütme Kurulu Başkanı Nuran Kurtuluş da organizasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.

        Kurtuluş, şöyle konuştu:

        "Deprem felaketi nedeniyle toplum olarak ihyacımız olan toparlanma gücünün kaynaklarını 'Dayanışma, İyileşme ve Aydınlanma' temasında bulduk. Festivalimizi Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesini büyük gururla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştiriyor olmaktan onur duyuyoruz. Festivalimize herkesi bekliyor, sanatın birleştirici gücünde buluşmayı ümit ediyorum."

        Sanat Etkinlikleri Derneği Başkanı Halil Delibaş da festival sayesinde bugüne kadar 6 kıta 35 ülkede 288 etkinlik yaptıklarını belirterek, "Bu 288 etkinliğin 106'sı yabancı gruplar tarafından gerçekleştirildi. Festivalimizi 7 ilçedeki 31 mekanda gerçekleştirmeyi planlıyor, tanınırlığını artırmaya çalışıyoruz." dedi.

        Programda, festivale katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdim edildi.

        Festival 3 gün sürecek, 7 konser verilecek.

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