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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin Rus uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:12
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Rus vatandaşı Alım N. idaresindeki 33 MC 1813 plakalı motosiklet ile Hüseyin Z. yönetimindeki 33 ATY 78 plakalı otomobil, Akdeniz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alım N, buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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